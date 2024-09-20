12 лет ожидания: обросший коррупционными скандалами долгострой сдали в Сарани

Центральное отопление после 20 лет отсутствия появится этой зимой в городе Сарань Карагандинской области, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. В этом многогороде с 50-тысячным населением наконец-то ввели в эксплуатацию центральную котельную, на строительство которой ушло 12 лет.

История этого долгостроя связана с коррупционными скандалами, в которых были замешаны предприниматели и чиновники. Выявлено, что стоимость строительства ТЭЦ была завышена на миллиард тенге.

Пока шли судебные разбирательства, жители Сарани продолжали мёрзнуть зимой в своих квартирах, жалуясь на работу более 20 локальных котельных, которые не справлялись с задачей по обогреву домов горожан.

В 2019 году недостроенная центральная котельная была передана на баланс города. В 2020 году в связи с удорожанием строительных работ были выделены дополнительные средства и работы на объекте возобновились. Часть оборудования и конструкций уже была непригодна за столько лет простоя, новый подрядчик их заменил и построил заново.

По словам акима Сарани Еркина Баулыкова, в целом ТЭЦ обеспечит отоплением 315 объектов города, но их подключение будет осуществляться поэтапно. В предстоящем отопительном сезоне новая котельная будет подавать тепло в 255 объектов, это 80 процентов города. Тариф останется прежним – 184 тенге за квадратный метр.

Однако в ходе предстоящего и первого для новой ТЭЦ отопительного сезона могут возникать проблемные моменты, признаёт градоначальник.

"Раньше был локальный теплоисточник на один квартал, который отапливал 4-8 домов. Теперь у нас большая котельная с единой магистральной сетью. Могут быть вопросы, но локально мы их все будем решать. К этим вопросам относятся трубы, которые были проложены ещё 13 лет назад. В 2022 году мы начали делать техническое освидетельствование. В текущем году полностью прошли все гидравлические испытания, и мы нашли порывы, недочёты, которые были сделаны ранее. Всё исправили. В настоящее время они находятся под гидравлическим испытанием", – сказал Еркин Баулыков.

Так как ранее жители Сарани неоднократно жаловались на проблемы во время отопительного сезона, то даже с учётом ввода ТЭЦ у них имеется недоверие. В социальных сетях жильцы дома №14 первого микрорайона высказывали опасения перед предстоящей зимой. Они возмущались относительного того, что акимат снёс локальную котельную, которая ранее отапливала их дом. Но и аким города, и председатель КСК заверили, что дом без тепла точно не останется.

"Когда жители начали возмущаться по поводу сноса котельной, и было опубликовано видео в социальных сетях, уже тогда подрядчики начали работу по присоединению дома к теплосетям. Теперь всё зависит от новой котельной. Пока этот дом не получил паспорта готовности, так как ещё не делали опрессовку. Потому как подрядчики сообщили, что врезка была сделана неправильно, и они будут переделывать", – говорит председатель КСК "Надежда" Татьяна Валяева.

По её словам, в данном микрорайоне к центральному теплоисточнику будут подсоединять 25 домов. Из них на данный момент подключены только три дома. По графику подрядчик должен закончить работу по всем 25 домам в октябре.

Пока подрядчик и акимат будут завершать работы по подготовке к отопительному сезону, домоуправление хотело бы увидеть ответственного отношения и от самих жильцов. По словам председателя КСК, жильцы неохотно оплачивают коммунальные услуги и за содержание дома.

"Те люди, которые вызывали СМИ и выражали недовольство, имеют большую задолженность. В целом по этому дому общий долг составляет миллион тенге", – добавила Татьяна Валяева.

На втором этапе к центральному отоплению в Сарани будут подключены оставшиеся 60 жилых домов, предстоящей зимой они будут отапливаться автономными котельными. Работы по их подключению к новой ТЭЦ запланированы на следующий год.

В целом до ввода ТЭЦ в Сарани была 21 частная котельная, из которых пять продолжат работать предстоящей зимой. Их исправность уже проверили, заверил аким города.

"Локальные котельные прошли ревизию, проведён ремонт и на начало сезона все локальные теплоисточники готовы на зимний период. Как и в прошлые года будем закупать уголь, топливо для того, чтобы обеспечить дома теплом зимой", – сказал аким Сарани Еркин Баулыков.

Проектная мощность центральной котельной Сарани составит 130 Гкал, а потребность города составляет чуть более 50 Гкал. Поэтому власти планируют в будущем подключить к ТЭЦ промышленные объекты индустриальной зоны "Saran".

Фото: Айжан Ныгметжан