12 казахстанцев заразились коронавирусом за минувшие сутки

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За минувшие сутки, 16 октября, в Казахстане коронавирус выявили у 12 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии лабораторно COVID-19 в стране подтверждён у 1 394 287 человек.

Сейчас лечение от КВИ продолжают получать 959 человек (–829+ и 130 КВИ-), из них в стационарах находятся 107 пациентов, дома проходят лечение 852 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- три пациента находятся в тяжёлом состоянии, трое в состоянии крайней степени тяжести и один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.