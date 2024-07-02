12 казахстанско-китайских объектов на общую сумму 34 млрд тенге строят на Хоргосе

Сегодня Международный Центр приграничного сотрудничества "Хоргос" включает как казахстанскую, так и китайскую части. Здесь активно развивается туризм, выстраивается торговое, экономическое, инвестиционное и культурное сотрудничество между Казахстаном и Китаем. Среди успешных инициатив - пять реализованных проектов на общую сумму 3,3 млрд тенге, среди которых торгово-развлекательные павильоны с визит-центром, торговый дом, автозаправка с кафетерием и склад. Об этом в ходе панельной сессии Казахстанско-Китайского делового совета рассказала директор департамента инвестиций и развития туризма СЭЗ "Международный Центр приграничного сотрудничества Хоргос" Жанна Сисембаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"До конца этого года будут введены ещё семь объектов. Среди них: торговые галереи и павильоны, выставочный комплекс, амфитеатр, логистический терминал, склад. Также продолжается строительство пяти проектов: торгово-жилого комплекса, отеля, торговых центров. В планах также строительство семи инфраструктурных проектов. Помимо этого, в стадии разработки проектно-сметной документации находятся 13 проектов, включая торгово-развлекательные центры, гостиничные комплексы и логистические склады с общей суммой инвестиций 52,13 млрд тенге", - сообщила Жанна Сисембаева.

Она также подчеркнула, что МЦПС "Хоргос" является привлекательной площадкой для инвесторов благодаря режиму свободной экономической зоны, который действует с 2019 года. Участники СЭЗ освобождены от основных видов налогов и таможенных пошлин, что создаёт благоприятные условия для бизнеса. На территории Центра работают 22 инвестиционные компании, реализующие 30 проектов на сумму 90 млрд тенге.

Центр стал популярным туристическим и торговым направлением. В этом году его посетило около 600 тысяч казахстанских туристов, а на китайской стороне число посетителей достигло 2 млн человек. Это способствует увеличению взаимного товарооборота и укреплению экономических связей.

"Генеральный план СЭЗ включает создание 29 новых объектов, таких как торговые галереи, отели, бизнес-центры и этнокультурные комплексы. МЦПС "Хоргос" стремится стать примером успешного международного сотрудничества и приглашает инвесторов и предпринимателей к активному участию, предлагая всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проектов", - добавила спикер.

Напомним, Международный Центр приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос", расположенный на границе Казахстана и Китая, продолжает демонстрировать значительные успехи в различных сферах международного взаимодействия. Созданный по инициативе лидеров Казахстана и Китая в 2002 году, Центр активно развивает туризм, торговлю, экономическое и культурное сотрудничество между двумя странами.