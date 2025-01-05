В рамках заседания Высшим Судебным Советом подведены итоги объявленного конкурса на 207 вакансий судей районных и приравненных к ним судов, на которые претендовало 237 кандидатов, передаёт BaigeNews.kz.

Рекомендации на должности судей районных судов и приравненных к ним судов получили 126 человек, из них 98 - впервые рекомендованные юристы, 28 - действующие судьи. Сведения о кандидатах, рекомендованных к назначению на судейские должности, были оглашены во время онлайн-трансляции заседания Совета.

Подробная информация о лицах, получивших рекомендации, размещена на официальном сайте Совета. Зачислены в кадровый резерв на должности председателя районного и приравненного к нему суда, председателя, председателей судебных коллегий и судьи областного и приравненного к нему суда, судьи и председателей судебных коллегий Верховного Суда Республики Казахстан 91 судья.

"К освобождению от должности Советом рекомендованы 12 судей, из них: 3 - в связи с уходом в отставку, 5 - по собственному желанию, 1 - в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, 3 - по решению Судебного жюри за совершение дисциплинарного проступка", - говорится в сообщении.

Советом утверждён график проведения конкурсов и отборов на занятие вакантных судейских должностей на 2025 год.