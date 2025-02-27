Часть казахстанских блогеров, попавших в поле зрения налоговиков, погасила свои задолженности. В комитете госдоходов рассказали, с каким количеством инфлюенсеров скандальный вопрос закрыт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"На сегодня из 594 блогеров 12 представили дополнительную налоговую декларацию на сумму доходов более 1,4 миллиарда тенге и уплатили налоги - 74 миллиона тенге. Четверо из них погасили задолженности сегодня", - рассказала руководитель Управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Дина Кусаинова.

Напомним, на прошлой неделе налоговая обнаружила расхождения в доходах отечественных блогеров на 53 миллиарда тенге. Почти 600 инфлюенсерам разослали уведомления. На погашение долгов или аргументированные пояснения им дали 30 дней.