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12 декабря состоится расширенное заседание Правительства с участием Президента Сегодня, 14:31
266
Сегодня, 14:31
266

12 декабря состоится расширенное заседание Правительства с участием Президента

На заседании будут рассмотрены отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 14:31
266
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