  • 8 Марта, 19:57
  • BAIGENEWS

12 человек спасли из снежного плена в области Жетісу

Все – взрослые, пострадавших нет.

Сегодня, 18:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот с видео Сегодня, 18:29
Сегодня, 18:29
135
Фото: скриншот с видео

В области Жетісу из снежного плена спасены 12 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"На 25-м километре автодороги "Сарыөзек-Карашокы в снегу застрял легковой автомобиль. Получив сигнал о помощи, спасатели МЧС выехали на место происшествия. Благодаря оперативным действиям спасателей из снежного заноса вызволены четыре легковых автомобиля, в которых находились 12 человек. Все – взрослые, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Водители продолжили движение по своим маршрутам.

Самое читаемое

Наверх