В области Жетісу из снежного плена спасены 12 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"На 25-м километре автодороги "Сарыөзек-Карашокы в снегу застрял легковой автомобиль. Получив сигнал о помощи, спасатели МЧС выехали на место происшествия. Благодаря оперативным действиям спасателей из снежного заноса вызволены четыре легковых автомобиля, в которых находились 12 человек. Все – взрослые, пострадавших нет", — говорится в сообщении.