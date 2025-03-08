12 человек спасли из снежного плена в области Жетісу
Все – взрослые, пострадавших нет.
Сегодня, 18:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:29Сегодня, 18:29
135Фото: скриншот с видео
В области Жетісу из снежного плена спасены 12 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"На 25-м километре автодороги "Сарыөзек-Карашокы в снегу застрял легковой автомобиль. Получив сигнал о помощи, спасатели МЧС выехали на место происшествия. Благодаря оперативным действиям спасателей из снежного заноса вызволены четыре легковых автомобиля, в которых находились 12 человек. Все – взрослые, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Водители продолжили движение по своим маршрутам.
Самое читаемое
- В Семее водителей автобусов незаконно штрафовали
- Берик Уали раскритиковал строительство "комфортных школ" в Семее
- Ветеран МВД оценил операцию по спасению заложницы в аэропорту Алматы
- Героя из алматинского аэропорта наградили медалью "Ерлігі үшін"
- Спасению заложницы: Герой из аэропорта Алматы оказался дядей известного певца