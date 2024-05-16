12 человек спасли из горящего дома в Алматы

Крупный пожар потушили в Алматы. Из горящей двухэтажки спасли 12 человек, передаёт BaigeNews.kz.

Сигнал о ЧП поступил в 12:35. Силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу на сообщение о пожаре в Жетысуском районе.

"Прибыв к месту вызова в течение минуты, обнаружено горение второго этажа и кровли двухэтажного здания на площади 100 квадратных метров. Из-за огня и дыма жизнь жильцов оказалась под угрозой. Пламя стремительно распространялось на пристроенное здание с офисами", - сообщили в ДЧС.

Начальник ПЧ №8 Азат Темирбаев решающим направлением выбрал проведение спасательных работ, для чего дал команду звеньям газодымозащитной службы приступить к спасению людей при помощи ручных пожарных лестниц.

Первое звено составе командира отделения Алимжана Бишемова, старшего пожарного-спасателя Шакиржана Зарипова, пожарного-спасателя Абдукаримова Нурсултана спасло со второго этажа девять человек, из них четверо детей.

Второе звено в составе оперативного дежурного Ержана Жайсанова, замначальника СПЧ-8 Асхата Анаркулова, начальника караула Кудрята Алиева, командира отделения Наримана Айбахунова, пожарного-спасателя Акылбека Жанабаева по лестничному маршу спустило троих человек, в том числе ребёнка с помощью спасательного колпака. Также из здания вынесли газовый баллон.

Пожар ликвидирован за 20 минут, не допущено распространение огня на всю площадь здания.

Жертв и пострадавших нет.

Причина случившегося устанавливается.