12 человек пропали в горах Туркестанской области

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В горах Туркестанской области спасатели ведут поиски 12 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сообщение о пропаже людей, выехавших на двух автомашинах в горы Байжансай, поступило на пульт 112 ДЧС Туркестанской области 5 января 2023 года в 10:00.

"В поисковых работах задействованы спасатели и техника высокой проходимости ДЧС Туркестанской области, планируется также задействовать вертолёт МЧС. В последний раз пропавшие связывались со своими родственниками 3 января 2023 года в 16:00. По словам заявителя, они должны были вернуться в Шымкент 3 января", - сообщили в МЧС.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области рекомендуют жителям региона не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении. Собираясь в горы, обязательно ознакомиться с погодой этого региона. О запланированном горном маршруте и времени возвращения в город нужно сообщать родственникам. Нельзя сокращать путь по незнакомой дороге. Кроме того необходимо зарядить телефон и взять с собой пауэрбанк. В случае возникновения чрезвычайной ситуации спасатели просят звонить 112.