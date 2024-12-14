Тела 12 человек обнаружены в индийском ресторане на грузинском высокогорном курорте Гудари, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NewsGeorgia.

Как сообщили в пресс-службе МВД страны, 11 умерших – граждане Индии, один – Грузии. Сообщается, что они были трудоустроены на объекте и проживали там же, на втором этаже.

Вероятной причиной гибели людей называется несчастный случай. На телах не было следов насилия.

Известно, что возле комнат рабочих, в закрытом помещении, работал генератор. Его запустили накануне после отключения света.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

"В связи с данным фактом активно проводятся следственные действия, на месте работают эксперты-криминалисты, проводятся допросы", — сообщили в МВД.

Следствие в связи с произошедшим начато по статье 116 УК Грузии (причинение смерти по неосторожности).