12 человек найдены мёртвыми в Грузии при загадочных обстоятельствах
Вероятной причиной гибели людей называется несчастный случай. На телах не было следов насилия.
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Тела 12 человек обнаружены в индийском ресторане на грузинском высокогорном курорте Гудари, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NewsGeorgia.
Как сообщили в пресс-службе МВД страны, 11 умерших – граждане Индии, один – Грузии. Сообщается, что они были трудоустроены на объекте и проживали там же, на втором этаже.
Вероятной причиной гибели людей называется несчастный случай. На телах не было следов насилия.
Известно, что возле комнат рабочих, в закрытом помещении, работал генератор. Его запустили накануне после отключения света.
Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
"В связи с данным фактом активно проводятся следственные действия, на месте работают эксперты-криминалисты, проводятся допросы", — сообщили в МВД.
Следствие в связи с произошедшим начато по статье 116 УК Грузии (причинение смерти по неосторожности).