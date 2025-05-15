12 человек эвакуировали с загоревшейся многоэтажки в Алматы, есть пострадавший
В Алатауском районе Алматы произошёл пожар в жилом доме.
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В микрорайоне Акбулак в Алатауском районе Алматы произошёл пожар на балконе квартиры 4-го этажа жилого дома. Огонь распространился и на балкон этажом выше, передаёт BaigeNews.kz.
Несмотря на трудности с доступом из-за густой растительности и отсутствия подъездных путей, огнеборцы успешно ликвидировали возгорание, применив лафетный ствол с автолестницы.
Спасательная операция прошла по лестничному маршу с использованием спасательных колпаков. В общей сложности спасено 12 человек, включая одного ребёнка.
Женщина 1946 года рождения госпитализирована с подозрением на отравление продуктами горения.
По информации ДЧС Алматы, дальнейшие обстоятельства происшествия уточняются. Причины возгорания устанавливаются.
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