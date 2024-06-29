  • 29 Июня, 11:13
  • BAIGENEWS

12 человек эвакуировали из многоэтажки в Усть-Каменогорске

Сегодня, 10:55
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 10:55
Сегодня, 10:55
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Фото: скриншот с видео

В Усть-Каменогорске пво время пожара эвакуировали 12 жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Сегодня по проспекту Казыбек Би в шестиэтажном жилом доме на квартире произошел пожар. Спасателями эвакуировано 12 жителей из них 5 детей. Огонь оперативно ликвидировали на площади 10 кв.м. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара –  несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования", — говорится в сообщении.

В МЧС обратились к какзахстанцам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности.

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