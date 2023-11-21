Избыток или недостаток рабочей силы: что происходит на рынке труда в Казахстане

На одну вакансию – восемь резюме. По данным Электронной биржи труда, в ноябре 2023 года свыше 230 тысяч резюме было размещено на сайте enbek.kz, при этом предложений о работе – всего 31 тыс. На текущий момент наблюдается дисбаланс между количеством вакансий и числом резюме, что указывает на дефицит рабочих мест на рынке труда. Подробности в материале Baigenews.kz.

В различных секторах профессиональной деятельности, таких как управление персоналом и секретариат, логистика и транспорт, архитектура и строительство, гостиничное и ресторанное дело, финансы и бухгалтерия, сфера торговли и складское хозяйство, государственный сектор, социальное обслуживание, маркетинг и СМИ, неквалифицированные профессии, информационные технологии и телекоммуникации, индивидуальные услуги и сервис, туризм, безопасность и чрезвычайные ситуации, сельское хозяйство, управленцы, нефтегазовая и добывающая промышленность и юридическая сфера наблюдаются значительные диспропорции. На каждую вакансию в этих сферах приходится от 8 до 22 резюме.

Согласно данным сайта enbek.kz, пяти регионам удалось превзойти республиканский уровень в соотношении вакансий и резюме. Этими регионами являются Кызылорда, Алматы, Мангыстау, Туркестан и Жамбыл. Например, в Кызылорде - 13 тысяч вакансий и 600 резюме, то есть на одну вакансию приходится 22 резюме; в Алматы 18 тысяч резюме и одна тысяча вакансий. С другой стороны, некоторые регионы имеют более низкое соотношение количества вакансий и резюме по сравнению с республиканским уровнем. К таким регионам относятся Костанай, Караганда, Восточный Казахстан, Северный Казахстан и Павлодар, где количество резюме в три раза превышает количество вакансий.

Главной причиной избыточности рабочей силы и, следовательно, безработицы в Казахстане является недостаток рабочих мест.

Аналитики прогнозируют, что спрос на наемных работников в Казахстане сохранится в ближайшие пять лет. Общее количество востребованных кадров составляет около миллиона вакансий. В течение следующих пяти лет спрос на наемный труд составит 1,2 миллиона человек, половина из которых займут новые рабочие места. Большая часть трудоспособного населения ожидается выйти на пенсию, что также способствует созданию новых рабочих мест.

Спрос на наемный труд особенно высок в образовательной сфере, где он составляет 16-18% от общей численности занятых, в сельском хозяйстве (от 7,6 до 10%) и в обрабатывающей промышленности (9,7-10,2%), согласно информации Центра развития трудовых ресурсов.

К 2025 году ожидается, что рабочая сила в Казахстане составит 9,3 миллиона человек, из которых 7,7 миллиона будут наемными работниками. Количество безработных в 2025 году останется примерно на том же уровне, что и в 2020-2021 годах, составляя от 439 до 442 тысяч человек.

В целом, по прогнозу АО "ЦРТР", в ближайшие годы ожидается ежегодный выход на рынок около 300 тыс. молодежи, в связи с чем будет возникать необходимость в новых рабочих местах.

Вместе с тем, рынок труда, помимо прочих факторов, также подвержен влиянию сезонных колебаний спроса и предложения. Соответственно, как востребованность специальностей, так и нехватка специалистов в отдельных сферах зависят от текущей конъюнктуры на рынке.

Например, по данным Электронной биржи труда (далее – ЭБТ), в сентябре среди специалистов в дефиците на ЭБТ оказались учителя математики. Спрос на педагогов в сентябре вырос в связи с началом учебного года. В результате количество вакансий для учителей математики превысило количество опубликованных резюме на 1,3 тыс. единиц.

"В то же время, дефицит рабочих мест, или избыток резюме по отношению к количеству вакансий, также зависит от сезонного спроса и предложения, в том числе для специалистов педагогической сферы. В октябре количество соискателей на позицию учителей иностранного языка превысило число аналогичных вакансий на 1,2 тыс. человек", - сообщила руководитель управления стратегии АО "ЦРТР" Камилла Манакова.

Следует отметить, что, в целом, педагоги, врачи и медицинские сестры/братья, инженеры промышленного производства остаются высоко востребованными кадрами. Напротив, наблюдается избыток, к примеру, юристов и экономистов. Так, к примеру, в октябре количество резюме юристов на ЭБТ превысило количество соответствующих вакансий на 0,9 тыс. единиц.

Также в ЦРТР отметили, что внесезонной остается нехватка профессионально подготовленных специалистов средней квалификации, т.е. специалистов, окончивших образовательные учреждения ТиПО.

Кроме этого, эксперты сообщили о чрезвычайно редких профессий в Казахстане.

"Чрезвычайно редкими на отечественном рынке труда являются некоторые профессии, в основном характеризующиеся средней квалификацией. Иными словами, зачастую работодателям сложно найти профессионалов ручного труда в отдельных сферах деятельности", - сообщила Камилла Манакова.

Так, среди опубликованных на ЭБТ резюме специалистов, можно найти 4 каллиграфистов: они предлагают услуги по обучению школьников красивому почерку.

На бирже труда также опубликовано одного резюме ремесленника по музыкальным инструментам и одно резюме дубильщика и обработчика шкур.

Не удалось найти профессионального бондаря на ЭБТ, т.е. ремесленника, занятого изготовлением бочек и других изделий из дерева. Таких резюме на ЭБТ в настоящее время не опубликовано. Для решения проблемы трудоизбыточности рынка труда в Казахстане необходимы комплексные меры. Государство должно активно разрабатывать и реализовывать программы по повышению качества образования и профессиональной подготовки. Также важно привлекать инвестиции для развития новых секторов экономики и создания новых рабочих мест. Отдельное внимание должно быть уделено развитию сельской местности, чтобы снизить разрыв между городскими и сельскими районами. Такие меры помогут уменьшить трудоизбыточность и снизить уровень безработицы в Казахстане.