117 сёл остались без света в Павлодарской области

В Павлодарской области в ночь на 11 января из-за штормового ветра 117 сёл остались без света, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областной акимат.

Сообщается, что к 11:00 часам 11 января электроснабжение удалось восстановить в 69 из 117 сел.

Кроме того, без энергоснабжения остаются 48 сёл в Аккулинском, Актогайском, Баянаульском, Иртышском, Павлодарском, Теренкольском, Успенском, Щербактинском районах, а также в сельской зоне Аксу и Экибастуза.

Отмечается, что аварийные отключения устраняют 56 ремонтных бригад. В работах задействованы 168 человек и 56 единиц техники.

Также сообщается, что шквальный ветер сорвал кровли с нескольких зданий. Сейчас районные акиматы подсчитывают ущерб, после чего определят подрядные организации для восстановления объектов.