117 млн тенге переплатили за несуществующий вывоз мусора жители Жанаозена

Природоохранными прокурорами Мангистауской области выявлен факт завышения стоимости услуг, оплачиваемых потребителями за вывоз твердых бытовых отходов в г. Жанаозен, передаёт BaigeNews.kz.

"Так, общая стоимость за данные услуги формируется за счет суммирования всех тарифов за сбор, транспортировку, сортировку и захоронение отходов, которые утверждаются решением городского маслихата", - говорится в сообщении.

В частности тариф для жителей города составил 433,46 тенге, из которых 87,87 тенге взимались за сортировку мусора.

"При этом установлено, что с ноября 2023 г. сортировка твердых бытовых отходов фактически не осуществлялась. Таким образом, более 152 тыс. потребителей, в том числе 1556 субъектов бизнеса, излишне оплатили услуги на общую сумму 117 млн тенге", - добавили в прокуратуре.

По акту прокурорского надзора, взимание тарифа за сортировку мусора прекращено, производится перерасчет необоснованно взысканных сумм.



Виновное должностное лицо акимата Жанаозена привлечено к дисциплинарной ответственности.