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BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев Вчера, 08:46
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Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

114 случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки

В Казахстане за прошедшие сутки отмечено 114 случаев коронавирусной инфекции. При этом от последствий болезни в стране оправились ещё 2 465 пациентов. Всего за время пандемии в РК вылечили 1 372 996 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Накануне сообщалось о 151 заразившемся КВИ. 

Больше всего 22 сентября новых случаев выявили в Карагандинской и Акмолинской областях, там зарегистрировано по 17 заражённых, в Астане - лабораторно подтверждён COVID-19 у 16 пациентов. 

Всего в стране с начала пандемии в 2020 году подтверждены 1 392 999 случаев, из них за минувшие сутки:

  • в Астане - 16,
  • в Алматы - 15,
  • в Шымкента - 1,
  • в Акмолинской области - 17,
  • в Актюбинской области - 3,
  • в Алматинской области - 1,
  • в Жетысуской области - 0,
  • в Атырауской области - 2,
  • в Восточно-Казахстанской области - 3,
  • в Абайской области - 2,
  • в Жамбылской области - 3,
  • в Западно-Казахстанской области - 9,
  • в Карагандинской области - 17,
  • в Улытауской области - 7,
  • в Костанайской области - 13,
  • в Кызылординской области - 0,
  • в Мангистауской области - 0,
  • в Павлодарской области - 2,
  • в Северо-Казахстанской области - 3,
  • в Туркестанской области - 0.

В то же время Минздрав призывает казахстанцев продолжать вакцинацию от коронавируса.

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#статистика #коронавирус #COVID-19
Журналист
Вчера, 08:46
429
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