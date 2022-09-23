114 случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки

Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

В Казахстане за прошедшие сутки отмечено 114 случаев коронавирусной инфекции. При этом от последствий болезни в стране оправились ещё 2 465 пациентов. Всего за время пандемии в РК вылечили 1 372 996 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Накануне сообщалось о 151 заразившемся КВИ.

Больше всего 22 сентября новых случаев выявили в Карагандинской и Акмолинской областях, там зарегистрировано по 17 заражённых, в Астане - лабораторно подтверждён COVID-19 у 16 пациентов.

Всего в стране с начала пандемии в 2020 году подтверждены 1 392 999 случаев, из них за минувшие сутки:

в Астане - 16,

в Алматы - 15,

в Шымкента - 1,

в Акмолинской области - 17,

в Актюбинской области - 3,

в Алматинской области - 1,

в Жетысуской области - 0,

в Атырауской области - 2,

в Восточно-Казахстанской области - 3,

в Абайской области - 2,

в Жамбылской области - 3,

в Западно-Казахстанской области - 9,

в Карагандинской области - 17,

в Улытауской области - 7,

в Костанайской области - 13,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 2,

в Северо-Казахстанской области - 3,

в Туркестанской области - 0.

В то же время Минздрав призывает казахстанцев продолжать вакцинацию от коронавируса.