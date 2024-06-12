Наркоплантации в Казахстане ищут при помощи спутников

Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие “Қарасора” проводится в период роста и вызревания наркосодержащих растений, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

С первого июня полицейские находятся на усиленном варианте несения службы, выявляя места сбора дикорастущей конопли, высаженные плантации, устраивают засады на владельцев незаконных запасов наркотиков каннабисной группы. В этих мероприятиях задействованы спецподразделения МВД, Нацгвардии, Минобороны.

Учитывая, что незаконные наркоплантации высаживаются в удаленных безлюдных местах, задействуются возможности “Казахстан Гарыш Сапары” по космическому зондированию ареалов произрастания наркосодержащих растений.

"Такое внимание правоохранительных органов к наркотикам каннабисной группы связано не только с печально известной Шуской долиной, где общая площадь произрастания дикорастущей конопли составляет 63 тысячи га. В ряде южных областей криминалитет ежегодно предпринимает попытки культивировать индийскую коноплю в промышленных масштабах. Такая конопля, как правило, в дальнейшем может быть переправлена в сопредельные государства. Поэтому важной частью работы становится активная разведка удаленных предпесковых районов как с помощью летательных аппаратов, так и пешими патрулями", – пояснил начальник департамента по противодействию наркопреступности Хаджи-Гали Имажанов.

За 10 дней проведения ОПМ “Қарасора” на территории республики выявлено 45 наркопреступлений: 8 фактов сбыта наркотиков, 9 фактов хранения в особо крупном размере, 18 случаев организации культивирования наркосодержащих растений, 9 фактов контрабанды и один факт незаконной пропаганды наркотиков.

Из незаконного оборота изъято 114 кг наркотиков, в том числе более 6 кг синтетики.

Буквально на днях наркоборцами области Жетісу задержан 30-летний местный житель, у которого под диваном в летней кухне служебная собака обнаружила пять пакетов с гашишем. Общий вес изъятых наркотиков составил 4,5 кг.

В Петропавловске при плановом досмотре автотранспорта задержан житель города, в машине которого также изъято более 2 кг гашиша и травматический пистолет.





