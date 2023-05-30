1100 долларов США украла у девушки соседка по комнате в общежитии Астаны

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С заявлением в полицию обратилась девушка. Из комнаты общежития у нее пропали 1 100 долларов США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативных мероприятий полицейские района Алматы установили, что к краже причастна 18-летняя соседка потерпевшей.

Как рассказала девушка, она тайно взяла чужие деньги и поменяла их в обменном пункте.

В отношении соседки проводится досудебное расследование по статье "Кража". Денежные средства возвращены владелице.