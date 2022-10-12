110 миллиардов тенге понадобится алматинскому университету для переезда в Конаев

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Алматинские вузы подсчитали приблизительные расходы на переезд в Кунаев. Только одному университету понадобится в среднем 110 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

О грандиозных планах чиновников стало известно в начале месяца: чтобы разгрузить крупнейший город страны, высшие и средне-специальные учебные заведения предложили перенести в областной центр Алматинской области.

Эта новость, мягко говоря, не понравилась ни студентам, ни педагогам. И тем, и другим придется менять место жительства, потому что поездка из Алматы в Кунаев на общественном транспорте займет до двух часов. Насколько реально перенести вузы в другой город и когда это случится?

Город Конаев на сегодняшний день является крупнейшей игорной зоной республики: обилие казино, места отдыха, Капшагайское водохранилище. В ближайшем будущем здесь может появиться еще и студенческий городок.

Власти обещают выделить земельные участки. Правда, строить кампусы частным учебным заведениям придется за собственный счет. Заманчивые перспективы ждут и студентов.

Чиновники уверяют: переезд – мера вынужденная. Сейчас в Алматы целых 36 высших учебных заведений. В городе насчитывается свыше 190 тысяч студентов. А значит, крупнейший город пора разгружать. Только вот перенос вузов в Кунаев – мероприятие затратное. В Международном университете информационных технологий, например, посчитали: им понадобится 110 миллиардов тенге. А еще надо где-то разместить почти 6 тысяч студентов.

"Если там выстраивать полностью всю инфраструктуру, начиная от предоставления жилья преподавателям, сотрудникам университета, всем студентам, включая даже городской конгломерат, то это может быть приемлемым. Самому университету построить за свой счет – нереально. Какие-то кредитные линии, субсидирования, дотации государство сделает, грубо говоря, чтобы переселить целые университеты в Кунаев, то это займет около пяти лет минимум", - сказал ректор Международного университета информационных технологий Аскар Хикметов.

Грандиозная идея властей пока на стадии обсуждения. И конкретное решение по этому вопросу ещё впереди.