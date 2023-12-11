11 военнослужащих задержали за торговлю и хранение наркотиков в Казахстане

В 2023 году за торговлю и хранение наркотических средств были задержаны 11 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщила депутат Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева.

"Возмутительно, но факт, что сами сотрудники полиции, бывают причастны к незаконному обороту наркотиков. Ни для кого не секрет, что сами борцы с наркомафией сами же ей и помогают. В этом году за торговлю и хранение наркотических средств были задержаны 11 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Это сотрудники миграционной полиции, руководители и оперуполномоченные самих УПН ДП, сотрудник УБОП, сотрудник исправительного учреждения, МЧС", - сказала депутат Имашева.

Такие факты, по её словам, не допустимы и как в случае с коррупцией, начальники и руководители таких оборотней в погонах тоже должны привлекаться к ответственности – понижаться или увольняться с должности.

Ранее сообщалось, глава МВД Ержан Саденов в ходе Правительственного часа в Мажилисе рассказал о борьбе с наркобизнесом в киберпространстве.