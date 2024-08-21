11 сотрудников системы КУИС осудили за применение пыток в Улытау
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В области Улытау осудили сотрудников колонии и военнослужащих Нацгвардии за применение пыток в отношении 11 осуждённых, передаёт BaigeNews.kz.
"Специализированным межрайонным военным судом по уголовным делам оглашён приговор в отношении семи сотрудников учреждения №62 по Карагандинской области и области Улытау КУИС МВД РК и четырёх военнослужащих воинской части №6505 Национальной гвардии РК, которые применили пытки в отношении 11 осуждённых", - сообщили в прокуратуре региона.
Уголовное дело расследовалось спецпрокурорами.
Приговором суда начальник учреждения и его заместитель по режиму приговорены к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, остальным 5 сотрудникам учреждения и четырём военнослужащим назначены наказания от 4 до 4 с половиной лет лишения свободы.
Приговор в законную силу ещё не вступил.
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