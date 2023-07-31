11 школ в Алматинской области не готовы к учебному году

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По поручению министра просвещения комитетом среднего образования проведен мониторинг капитального ремонта 11 школ Алматинской области, передаёт Baigenews.kz.

В ходе посещения представителями министерства даны рекомендации по качественному завершению работ в установленные сроки.



Как сообщили в комитете среднего образования, большинство ремонтируемых школ построены в начале 1970-1980 годов. В их числе средние школы №4 им. К.Кайсенова города Конаев, №2 с.Екпенды Илийского района, лицей Білім-инновация им.А.Малькеева г.Есик Енбекшиказахского района, СШ им.Абая с.Шелек, СШ №4 им.Абылайхана г.Есик, школа имени К.Сатпаева города Каскелен, СШ им.Жанабаева Кегенского района, средняя школа им.К.Нурпеисова, школы №12, №10 Талгарского района.

В настоящее время на всех 11 объектах образования ведутся работы по демонтажу и сейсмоусилению.

"Комитетом среднего образования совместно с территориальными подразделениями министерства проведен мониторинг подготовки школ к новому учебному году. На 11 объектах образования ведутся комплексный ремонт и работы по благоустройству территории школы. В большинстве из них ремонтные работы начаты в июне. Согласно договору сроки окончания от 6 до 11 месяцев, то есть к началу учебного года школы не готовы принять детей. Нами совместно с управлением образования определены временные места дислокации обучающихся для организации учебно-воспитательного процесса. В свою очередь, подрядные организации готовы завершить ремонт раньше установленных сроков", - сказала руководитель управления комитета среднего образования Гульнар Таласбаева.

Согласно рекомендациям, разработан план модификации по каждой школе. Кроме того, даны поручения по обеспечению всех учащихся обучением с учетом проектных мощностей других соседних школ, рекомендации по проведению информационно-разъяснительной работы с родительской и педагогической общественностью, качественному завершению работ в установленные сроки, созданию рабочих мониторинговых групп по отслеживанию хода ремонтных работ.

Отмечается, министерством продолжится мониторинг организаций образования в других регионах страны.