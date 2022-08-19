11 школ капитально ремонтируют в Акмолинской области

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В Акмолинской области ведут капитальный ремонт 11 школ, в девяти из них работы завершат до начала нового учебного года. Также в регионе продолжается строительство 15 школ на более 6,7 тысяч мест, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Капитальные и текущие ремонты школ в Акмолинской области в этом году проводятся за счет средств регионального бюджета и в рамках спецпроекта "Ауыл - Ел бесігі". На проведение капитального ремонта 11 школ, по информации руководителя управления образования Бейбита Жусупова, из областного и республиканского бюджетов выделено 1,6 миллиарда тенге. Из них две школы отреставрируют в рамках спецпроекта "Ауыл - Ел бесігі" на сумму 628 миллионов тенге.

"Из 11-ти капитально ремонтируемых школ по девяти школам работы будут завершены до начала нового учебного года", – заверил главный педагог области.

Он также отметил, что из-за ненадлежащего исполнения договорных обязательств подрядчиками есть риски задержки сроков окончания работ в двух школах. Это общеобразовательная №2 села Егиндыколь Егиндыкольского района и основная средняя в селе Отрадное Жаркаинского.

"Будут определены места обучения для их учащихся до завершения ремонта", – отметил Бейбит Жусупов.

В числе капитально ремонтируемых организаций среднего образования – школа №1 имени героя советского союза Исакова в городе Акколь. Здание построено в далеком 1978 году, проектная мощность – на 620 учащихся. В 2020 году здесь проводили текущий ремонт в рамках госпрограммы "Дорожная карта занятости" - тогда строители заменили кровлю, установили пластиковые окна, отремонтировали и настелили пол, также установили батареи отопления в спортзале. Генеральный подрядчик – павлодарская компания "КазЕвроСтрой".

"В рамках капремонта, кроме внутренней отделки, будут заменены окна и двери, ограждение, обновят фасад здания, электричество, пожарную сигнализацию, полы, спортплощадку и хоккейный корт, котельную", – уточнили в управлении образования.

Работы планируется завершить до начала учебного года. Что касается строительства, в этом году в регионе продолжается возведение 15 школ на 6752 места. В том числе на 120 мест в селе Отемис, на 80 – Жана жол, на 300 – в Шубары Целиноградского района; по 300 мест – в аулах Жибек Жолы и Жалтырколь Аршалынского; на 80 мест – в селе Буланды района Биржан сал, на 80 – в Петровке Сандыктауского; на 392 – учебно-воспитательный комплекс в Кокшетау, на 300 – в поселке Бестобе под Степногорском; три школы по 1200 мест каждая в Косшы и такой же мощностью в Кокшетау, а также пристройки к средней школе №4 в городе Акколь, к специальной школе–интернат №4 в областном центре.

"На сегодня завершено строительство школы в Косшы (1200 мест), она распахнет свои двери 1 сентября. До конца года планируют ввести еще пять зданий, их общая мощность 1932 места (в селах Отемис, Жибек Жолы, городе Косшы, учебно-воспитательный комплекс в Кокшетау и пристройка к СШ в Акколе). Остальные девять школ – переходящие на 2023 год", – уточнил Жусупов.

Напомним, в новом учебном году в 546 школ Акмолинской области придут более 136 тысяч учащихся, в том числе 14 879 первоклассников. Здания активно готовят к отопительному сезону, устанавливают блочно-модульные котельные, закупают и завозят топливо. Также уделяется большое внимание безопасности школ, на сегодня все 547 обеспечены системами видеонаблюдения, то же самое касается 256 детсадов. Все государственные школы Кокшетау и Щучинска подключены к системе ЦОУ, камеры видеонаблюдения районных школ выведены в райотделы полиции. В организациях образования установят турникеты и тревожные кнопки. До 1 сентября все школы в городах и райцентрах региона перейдут на специализированную охрану.