11 религиозных радикалов задержали в Жамбылской области
Ведётся досудебное расследование по признакам умышленного разжигания религиозной розни.
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В Жамбылской области подразделением по противодействию экстремизму департамента полиции совместно с КНБ при координации прокуратуры задержаны 11 членов устойчивой группы религиозных радикалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Они распространяли в соцсетях аудио и видеоматериалы, в том числе лекции иностранных радикальных проповедников, пропагандирующие превосходство своих единоверцев и неполноценность последователей иных верований, оскорбляющие их религиозные чувства.
Отдельные из этих материалов ранее в судебном порядке запрещены к распространению на территории Республики Казахстан как разжигающие религиозную вражду.
При обысках по местам проживания изъяты различные материалы религиозного содержания и другие вещественные доказательства. По результатам экспертиз в данных материалах обнаружены признаки пропаганды религиозной розни.
Четверо подозреваемых из числа лидеров и активных участников группы водворены в изолятор временного содержания, остальные дали признательные показания. Ведётся досудебное расследование по признакам умышленного разжигания религиозной розни, совершенного группой лиц.
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