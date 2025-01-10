В Жамбылской области подразделением по противодействию экстремизму департамента полиции совместно с КНБ при координации прокуратуры задержаны 11 членов устойчивой группы религиозных радикалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Они распространяли в соцсетях аудио и видеоматериалы, в том числе лекции иностранных радикальных проповедников, пропагандирующие превосходство своих единоверцев и неполноценность последователей иных верований, оскорбляющие их религиозные чувства.

Отдельные из этих материалов ранее в судебном порядке запрещены к распространению на территории Республики Казахстан как разжигающие религиозную вражду.

При обысках по местам проживания изъяты различные материалы религиозного содержания и другие вещественные доказательства. По результатам экспертиз в данных материалах обнаружены признаки пропаганды религиозной розни.

Четверо подозреваемых из числа лидеров и активных участников группы водворены в изолятор временного содержания, остальные дали признательные показания. Ведётся досудебное расследование по признакам умышленного разжигания религиозной розни, совершенного группой лиц.