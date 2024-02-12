11 работников дорожных служб уволили за заторы на республиканских трассах в непогоду

За ненадлежащее содержание дорог в нескольких областях Казахстана уволены работники дорожных служб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на главную транспортную прокуратуру.

"Северо-Казахстанской транспортной прокуратурой в территориальных филиалах АО "НК "ҚазАвтоЖол" и ТОО "КАЖсервис" установлена нехватка снегоуборочной техники и противогололедных материалов. Такое положение дел при резких перепадах температуры и снегопадах затрудняли дорожное движение на республиканских дорогах Северо-Казахстанской области и несли прямую угрозу безопасности его участникам", - говорится в сообщении.

Результаты аналогичного анализа состояния законности, проведенного Шымкентской транспортной прокуратурой, также свидетельствуют об отсутствие необходимого количества дорожной техники для содержания республиканских дорог Туркестанской области.

Как следствие, запоздалые снегоуборочные работы в период метелей и снегопадов парализовали транспортный поток по направлению Шымкент-Тараз с 12 по 15 декабря прошлого года (порядка 50 автотранспортных средств "застряли" на трассах).

"Для устранения выявленных нарушений прокуратурами внесены представления в адрес Национального оператора по управлению автомобильными дорогами. По одному из актов надзора прокуратуры за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей расторгнуты трудовые договоры с 11 сотрудниками и директором Северо-Казахстанского областного филиала ТОО "КАЖсервис". По другому – оказывающим услуги подрядчикам наложены штрафные санкции на сумму более 1,6 млн тенге", - отметили в прокуратуре.

Кроме того, после вмешательства транспортных прокуроров АО "НК "ҚазАвтоЖол" проводятся мероприятия, направленные на приобретение 245 единиц дополнительной дорожной техники с последующим распределением в регионы страны.