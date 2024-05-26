  • 27 Мая, 00:36
  • BAIGENEWS

11 потерявшихся в дождь подростков нашли в горах Алматинской области

Вчера, 23:30
АВТОР
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МЧС РК Вчера, 23:30
Вчера, 23:30
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Фото: МЧС РК

В Алматинской области на пике Турист (3954 метров) спасатели нашли 11 подростков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Утром 26 мая молодые люди поднялись в горы, несмотря на неблагоприятные погодные условия в виде дождя со снегом. 

"Сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда, в том числе кинологический расчёт, поднялись в горы, где нашли пятерых членов группы. Один юноша получил травму от упавшего камня. Оказав ему доврачебную помощь, спасатели спустили туристов вниз и передали специалистам центра медицины и катастроф для дальнейшего осмотра. Спустя некоторое время спасателям удалось найти остальных подростков", – сообщили в МЧС.

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