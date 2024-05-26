11 потерявшихся в дождь подростков нашли в горах Алматинской области

В Алматинской области на пике Турист (3954 метров) спасатели нашли 11 подростков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Утром 26 мая молодые люди поднялись в горы, несмотря на неблагоприятные погодные условия в виде дождя со снегом.