  • 20 Ноября, 01:18
  • BAIGENEWS

11 нелегалов из африканских стран задержали в Алматы

Сегодня, 00:22
АВТОР
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ДП Алматы Сегодня, 00:22
Сегодня, 00:22
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Фото: ДП Алматы

11 нелегалов из африканских стран задержали в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.

По данным миграционной службы, они нарушили законодательство РК в сфере миграции населения. Иностранцы проживали в хостелах мегаполиса и незаконно занимались трудовой деятельностью. Документов личности у них не было.
Правонарушители водворены в приёмник-распределитель ДП.

В полиции напомнили, что в настоящее время в Алматы проводится отработка по выявлению незаконно пребывающих в городе иностранцев, а также пресечение каналов нелегальной миграции.

 

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