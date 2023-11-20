11 нелегалов из африканских стран задержали в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.

По данным миграционной службы, они нарушили законодательство РК в сфере миграции населения. Иностранцы проживали в хостелах мегаполиса и незаконно занимались трудовой деятельностью. Документов личности у них не было.

Правонарушители водворены в приёмник-распределитель ДП.

В полиции напомнили, что в настоящее время в Алматы проводится отработка по выявлению незаконно пребывающих в городе иностранцев, а также пресечение каналов нелегальной миграции.