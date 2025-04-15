Выделенное из бюджета финансирование на авиационную охрану лесов недостаточно. Об этом на заседании правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает BaigeNews.kz.

"Установлена норма налета часов для авиапатрулирования наиболее горимых участков государственного лесного фонда страны в размере 10 453 часов. К сожалению, выделенное из республиканского бюджета финансирование недостаточно. Уважаемый Олжас Абаевич, прошу вашего содействия в решении этого важного вопроса, дополнительно требуется 11 млрд тенге", - сказал министр, обращаясь к главе правительства.

Министр отметил, что ликвидация лесных пожаров зависит от их своевременного обнаружения. Для этих целей продолжается внедрение систем раннего обнаружения лесных пожаров.

"В целом охват системами в стране составляет 1,3 млн га территории государственного лесного фонда. В этом году система будет установлена в резервате "Семей орманы" (с охватом около 600 тыс. га). Помимо "Семей орманы" в текущем году системы (за счет лизинговых средств 28,9 млрд. тенге), будут внедрены в 23 лесхозах. К концу года системой будет охвачено 5,6 млн. гектар государственного лесного фонда", - заключил министр.

Ранее министр сообщил, что более 20 млрд тенге выделят лесхозам на обновление пожарной техники.