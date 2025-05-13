Министерство транспорта РК и компания Terminals Astana Airport Limited (входит в состав Terminals Holding, ОАЭ) подписали долгосрочное инвестиционное соглашение о комплексном развитии международного аэропорта Астаны и прилегающей территории. Общий объём инвестиций составит 1,1 млрд долларов США, передаёт BaigeNews.kz.

Что планируется построить:

вторую взлётно-посадочную полосу (ВПП);

третий пассажирский терминал;

cargo-терминал для обработки грузов;

Аэротрополис — многофункциональный комплекс с индустриально-логистической зоной, гостиницами, бизнес-кластером и торговыми площадями.

Инвестор также займётся модернизацией спецтехники, внедрением цифровых решений и повышением квалификации сотрудников аэропорта на основе международных авиационных стандартов.

Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Казахстана и Министерством энергетики и инфраструктуры ОАЭ. Документ предполагает обмен опытом в области автомобильных перевозок и подписание межправительственного соглашения, которое будет регулировать международные автоперевозки между двумя странами.

Сегодня Казахстан имеет 42 действующих межправительственных соглашения по международным автомобильным перевозкам.

Ранее сообщалось, что вьетнамская компания будет управлять аэропортом Кызылорды.