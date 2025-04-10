Карагандинский районный суд рассмотрел дело о масштабной схеме хищения дизельного топлива с тепловозов, в которой участвовали 11 человек. Все они признаны виновными в присвоении более 22,5 тонн топлива с последующей перепродажей, передаёт BaigeNews.kz.

Как установлено следствием, с мая по июнь 2024 года злоумышленники, действуя по предварительному сговору и используя служебное положение, сливали дизель в пути следования. Общий ущерб, нанесённый Карагандинскому эксплуатационному локомотивному депо, превысил 7 миллионов тенге.

Государственный обвинитель в суде представил доказательства, подтверждающие вину подсудимых. По итогам рассмотрения дела суд приговорил всех фигурантов к наказанию в виде ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.