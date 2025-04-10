11 машинистов осуждены за кражу дизтоплива в Карагандинской области
В Караганде осудили машинистов за кражу топлива с тепловозов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Карагандинский районный суд рассмотрел дело о масштабной схеме хищения дизельного топлива с тепловозов, в которой участвовали 11 человек. Все они признаны виновными в присвоении более 22,5 тонн топлива с последующей перепродажей, передаёт BaigeNews.kz.
Как установлено следствием, с мая по июнь 2024 года злоумышленники, действуя по предварительному сговору и используя служебное положение, сливали дизель в пути следования. Общий ущерб, нанесённый Карагандинскому эксплуатационному локомотивному депо, превысил 7 миллионов тенге.
Государственный обвинитель в суде представил доказательства, подтверждающие вину подсудимых. По итогам рассмотрения дела суд приговорил всех фигурантов к наказанию в виде ограничения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
Самое читаемое
- Казахстанец арестован в Южной Корее с 2000 дозами "наркотика для зомби"
- Девушка сбросилась с многоэтажки в Алматы на глазах у очевидцев
- В Алматы малышей выбрасывали в коридор детсада в трусах
- Токаев провёл совещание в связи с изменением ситуации на мировых рынках
- Новую систему заказа такси запустили в аэропорту Астаны