11-летняя школьница зарезала запретившую ей гулять бабушку
Трагедия произошла в Москве.
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Школьница в Москве ударила ножом бабушку, которая не пустила её погулять, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщил источник "Известий", к девочке должен был прийти репетитор, поэтому бабушка не разрешила ей уходить из дома.
"Тогда 11-летняя девочка пошла на кухню, взяла 20-сантиметровый нож и ударила бабушку в бок. После этого школьница выбежала на улицу и позвала на помощь. 75-летняя женщина скончалась в больнице", - говорится в публикации.
Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.
"Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. В ближайшее время девочка будет направлена на психиатрическую экспертизу. Несмотря на тяжесть преступления, она не достигла возраста уголовной ответственности. После медицинского обследования, консультации психолога и психиатра, будет понятна дальнейшая судьба ребёнка", - заявила она.
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