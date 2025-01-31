Школьница в Москве ударила ножом бабушку, которая не пустила её погулять, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил источник "Известий", к девочке должен был прийти репетитор, поэтому бабушка не разрешила ей уходить из дома.

"Тогда 11-летняя девочка пошла на кухню, взяла 20-сантиметровый нож и ударила бабушку в бок. После этого школьница выбежала на улицу и позвала на помощь. 75-летняя женщина скончалась в больнице", - говорится в публикации.

Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.