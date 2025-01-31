  • 31 Января, 22:05
  • BAIGENEWS

11-летняя школьница зарезала запретившую ей гулять бабушку

Трагедия произошла в Москве.

Сегодня, 21:23
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 21:23
Сегодня, 21:23
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Фото: baigenews.kz

Школьница в Москве ударила ножом бабушку, которая не пустила её погулять, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил источник "Известий", к девочке должен был прийти репетитор, поэтому бабушка не разрешила ей уходить из дома.

"Тогда 11-летняя девочка пошла на кухню, взяла 20-сантиметровый нож и ударила бабушку в бок. После этого школьница выбежала на улицу и позвала на помощь. 75-летняя женщина скончалась в больнице", - говорится в публикации.

Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

"Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. В ближайшее время девочка будет направлена на психиатрическую экспертизу. Несмотря на тяжесть преступления, она не достигла возраста уголовной ответственности. После медицинского обследования, консультации психолога и психиатра, будет понятна дальнейшая судьба ребёнка", - заявила она.

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