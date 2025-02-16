  • 16 Февраля, 19:29
  • BAIGENEWS

11-летняя казахстанка взяла две медали на турнире по настольному теннису в Турции

Она принесла стране серебро и бронзу.

Сегодня, 18:19
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пресс-служба ФТК Сегодня, 18:19
Сегодня, 18:19
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Фото: пресс-служба ФТК

Представительница команды Казахстана по настольному теннису Жания Бекмухамбетова отметилась двумя наградами на турнире WTT Youth Contender в Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В возрастной категории до 13 лет спортсменка завоевала серебряную медаль. 

Также Жания приняла участие в соревнованиях среди спортсменов до 15 лет, где поднялась на третью ступень пьедестала. 

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