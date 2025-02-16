Представительница команды Казахстана по настольному теннису Жания Бекмухамбетова отметилась двумя наградами на турнире WTT Youth Contender в Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В возрастной категории до 13 лет спортсменка завоевала серебряную медаль.

Также Жания приняла участие в соревнованиях среди спортсменов до 15 лет, где поднялась на третью ступень пьедестала.