11-летняя казахстанка взяла две медали на турнире по настольному теннису в Турции
Она принесла стране серебро и бронзу.
Сегодня, 18:19
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Сегодня, 18:19Сегодня, 18:19
110Фото: пресс-служба ФТК
Представительница команды Казахстана по настольному теннису Жания Бекмухамбетова отметилась двумя наградами на турнире WTT Youth Contender в Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.
В возрастной категории до 13 лет спортсменка завоевала серебряную медаль.
Также Жания приняла участие в соревнованиях среди спортсменов до 15 лет, где поднялась на третью ступень пьедестала.
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