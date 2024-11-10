11-летняя казахстанка выиграла турнир по настольному теннису в Италии

Казахстанка Жания Бекмухамбетова завоевала золотую медаль на международном турнире по настольному теннису WTT Youth Contender Lignano 2024 в итальянском Линьяно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Жания стала лучшей в возрастной категории U11. Спортсменка одержала победу со счётом 3:0, одолев испанок Лолу Уриа и Джулию Фернандес, итальянок Серену Россати и Эмили Кожакару, румынку Бьянку Тома, а также обыграла представительницу Монголии Аялгуу Эрденехуяг со счётом 3:2.

Отметим, что ранее на этом же турнире Жания стала третьей в соревнованиях среди спортсменов до 13 лет.