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11-летняя казахстанка выиграла турнир по настольному теннису в Италии

Сегодня, 12:02
АВТОР
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НОК РК Сегодня, 12:02
Сегодня, 12:02
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Фото: НОК РК

Казахстанка Жания Бекмухамбетова завоевала золотую медаль на международном турнире по настольному теннису WTT Youth Contender Lignano 2024 в итальянском Линьяно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Жания стала лучшей в возрастной категории U11. Спортсменка одержала победу со счётом 3:0, одолев испанок  Лолу Уриа и Джулию Фернандес, итальянок Серену Россати и Эмили Кожакару, румынку Бьянку Тома, а также обыграла представительницу Монголии Аялгуу Эрденехуяг со счётом 3:2.

Отметим, что ранее на этом же турнире Жания стала третьей в соревнованиях среди спортсменов до 13 лет.

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