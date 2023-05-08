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11-летняя казахстанка стала чемпионкой турнира по теннису в Каталонии
В Каталонии завершился международный турнир теннисистов до 12 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Сначала чемпионки определились в каждой из четырёх провинций Каталонии. Далее они сыграли уже между собой. Накануне Мариям обыграла первую ракетку Каталонии со счетом 7:6 (3) 3:6 10:3 и стала победительницей престижного турнира. Награду казахстанка получила из рук легендарной в прошлом испанской теннисистки Аранты Санчес Викарио.
В Бишкеке на турнире серии ATF до 14 Ансар Ниеткалиев стал финалистом одиночного и парного разрядов. В паре Ансар играл с еще одним казахстанцем Александром Софрыгиным.
Казахстанка Юлия Игнатченко (Silver Badge — серебряный значок) прошла отбор для работы на турнире серии АТР 1000/WTA 1000, который пройдёт с 10 по 21 мая в Риме, в качестве судьи на вышке.
Напомним, что Юлия работала на матче квалификации "Кубка Билли Джин Кинг" между сборными Германии и Бразилии.
В ноябре прошлого года Юлия Игнатченко получила серебряный значок судьи на вышке. Она стала первой казахстанкой, получившей такое высокое призвание от мирового теннисного судейского сообщества.
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