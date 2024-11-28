11-летняя девочка избила знакомую: Мать школьницы осудили в Мангистауской области
Агрессивный ребёнок снял истязания на видео.
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Мать школьницы осудили в Мангистауской области за то, что её 11-летняя дочь избила знакомую и сняла это на видео, передаёт BaigeNews.kz.
Дело рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних.
"В отношении гражданки А. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 127 КоАП - "Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребёнка, совершившего умышленные деяния, содержащие признаки уголовного правонарушения", - сообщили в суде.
Стало известно, что 11-летняя дочь А. нанесла побои 13-летней девочке, сняв происходящее на видео.
В судебном заседании А. полностью признала вину, раскаялась в содеянном и просила суд назначить минимальное наказание.
Постановлением суда женщина признана виновной, её оштрафовали на 73 840 тенге.
Постановление пока не вступило в законную силу.
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