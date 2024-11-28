11-летняя девочка избила знакомую: Мать школьницы осудили в Мангистауской области

Мать школьницы осудили в Мангистауской области за то, что её 11-летняя дочь избила знакомую и сняла это на видео, передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних.

"В отношении гражданки А. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 127 КоАП - "Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребёнка, совершившего умышленные деяния, содержащие признаки уголовного правонарушения", - сообщили в суде.

Стало известно, что 11-летняя дочь А. нанесла побои 13-летней девочке, сняв происходящее на видео.

В судебном заседании А. полностью признала вину, раскаялась в содеянном и просила суд назначить минимальное наказание.

Постановлением суда женщина признана виновной, её оштрафовали на 73 840 тенге.

Постановление пока не вступило в законную силу.