11-летний подросток попал в ДТП после угона автомобиля в Карагандинской области
Полицейские сразу установили личность юного угонщика.
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Родителей подростка наказали из-за того, что он угнал автомашину и потом на ней совершил ДТП,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Данный инцидент произошел в городе Абай.
"По предварительным данным, 11-летний мальчик решил воспользоваться машиной, принадлежащей 32-летнему местному жителю. Подросток сел за руль, но, следуя по трассе, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет. После происшествия несовершеннолетний покинул место ДТП", - говорится в сообщении полиции.
Полицейские сразу установили личность юного угонщика и затем доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
"По факту угона возбуждено уголовное дело. Инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли родителей к административной ответственности за проступки сына. Судом был наложен штраф в размере 73 840 тенге", - отмечено в информации.
Ранее сообщалось, что дерзкого угонщика задержали в Акмолинской области.