11-класснику грозит колония за шутку о заложенной в школе бомбе

В Туркестанской области установили личность несовершеннолетнего, сообщившего о взрывном устройстве в школе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию поступил сигнал от анонимного источника о том, что в одном из учебных заведений Жетысайского района заложена бомба.

На место происшествия оперативно выехали специальные службы, которые провели эвакуацию учащихся и сотрудников школы. Информация об опасности оказалась ложной.

Сотрудники полиции нашли ученика 11 класса, который поднял по тревоге все экстренные службы.

Стражи порядка напомнили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма влечёт за наказание в виде штрафа, исправительных работ, а также ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет. К уголовной ответственности за это преступление могут быть привлечены лица, достигшие 14 лет. Поэтому в полиции предупреждают школьников: подобные действия строго запрещены законом. Если такие поступки совершены несовершеннолетними, возмещение ущерба будет возложено на родителей.