11-класснику грозит колония за шутку о бомбе в школе Туркестанской области

От анонимного источника в полицию поступило сообщение о том что в одном из учебных заведений Жетысайского района Туркестанской области заложено взрывное устройство. На место происшествия оперативно выехали специальные службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

Из школы эвакуировали учащихся и сотрудников. Но взрывное устройство не обнаружили. Анонимом же оказался ученик 11 класса. Мотивы его действий сейчас выясняют правоохранители. Но уже сейчас ясно, что несовершеннолетнему лжетеррористу за не смешную шутку грозит колония.

"Заведомо ложное сообщение об акте терроризма влечет за собой наказание в виде штрафа, исправительных работ, а также ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет. К уголовной ответственности за это преступление могут быть привлечены лица, достигшие 14 лет, поэтому полиция настоятельно предупреждает школьников: подобные действия строго запрещены законом", ——прокомментировала официальный представитель ДП Туркестанской области Гульнар Абдужаппарова.

За проступки несовершеннолетних, не достигших 14 лет, расплачиваться будут их родители, на которых ляжет выплата материального ущерба.