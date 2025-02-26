  • 26 Февраля, 18:56
  • BAIGENEWS

11 килограммов чёрной икры изъяли у мужчин в Мангистау

Начато расследование.

Сегодня, 17:16
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 17:16
Сегодня, 17:16
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Фото: polisia.kz

Сотрудники УБОП в Актау обнаружили у мужчин 11 килограммов дорогостоящей чёрной икры, передаёт BaigeNews.kz.

Сначала задержали 34-летнего мужчину. При обыске у него обнаружили 5,2 килограмма икры. После произведён обыск по месту жительства 36-летнего гражданина, где полицейские изъяли ещё 5,8 килограмма икры.

Стоимость килограмма икры на чёрном рынке составляет порядка 300 тысяч тенге.

Расследование продолжается.

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