11 килограммов чёрной икры изъяли у мужчин в Мангистау
Начато расследование.
Сегодня, 17:16
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Сегодня, 17:16Сегодня, 17:16
138Фото: polisia.kz
Сотрудники УБОП в Актау обнаружили у мужчин 11 килограммов дорогостоящей чёрной икры, передаёт BaigeNews.kz.
Сначала задержали 34-летнего мужчину. При обыске у него обнаружили 5,2 килограмма икры. После произведён обыск по месту жительства 36-летнего гражданина, где полицейские изъяли ещё 5,8 килограмма икры.
Стоимость килограмма икры на чёрном рынке составляет порядка 300 тысяч тенге.
Расследование продолжается.
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