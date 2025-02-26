Сотрудники УБОП в Актау обнаружили у мужчин 11 килограммов дорогостоящей чёрной икры, передаёт BaigeNews.kz.

Сначала задержали 34-летнего мужчину. При обыске у него обнаружили 5,2 килограмма икры. После произведён обыск по месту жительства 36-летнего гражданина, где полицейские изъяли ещё 5,8 килограмма икры.

Стоимость килограмма икры на чёрном рынке составляет порядка 300 тысяч тенге.

Расследование продолжается.