11 казахстанцев попали в заявку Открытого чемпионата Австралии 2024

Опубликован заявочный лист Australian Open (14-28 января) и Juniors Australian Open (20-27 января), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

В основной сетке одиночного разряда турнира сыграют Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Бублик. В парном разряде честь Казахстана будут защищать Анна Данилина и Александр Недовесов.

В квалификации Открытого чемпионата Австралии сыграют Бейбит Жукаев и Денис Евсеев.

На Juniors Australian Open 2024 впервые в основной сетке будут играть Амир Омарханов и Асылжан Арыстанбекова. В квалификацию попали Даниал Рахматуллаев и Виталий Зацепин.