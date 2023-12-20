11 казахстанцев попали в заявку Открытого чемпионата Австралии 2024
Сегодня, 03:15
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Сегодня, 03:15Сегодня, 03:15
59Фото: ktf.kz
Опубликован заявочный лист Australian Open (14-28 января) и Juniors Australian Open (20-27 января), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.
В основной сетке одиночного разряда турнира сыграют Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Бублик. В парном разряде честь Казахстана будут защищать Анна Данилина и Александр Недовесов.
В квалификации Открытого чемпионата Австралии сыграют Бейбит Жукаев и Денис Евсеев.
На Juniors Australian Open 2024 впервые в основной сетке будут играть Амир Омарханов и Асылжан Арыстанбекова. В квалификацию попали Даниал Рахматуллаев и Виталий Зацепин.
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