Одиннадцать действующих фигуристов погибли при крушении пассажирского самолёта в Вашингтоне. Об этом сообщили в Федерации фигурного катания США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

По данным спортивной ассоциации, авиакатастрофа унесла жизни фигуристов Анджелы Янг, Шона Кея, Бриэль Байер, Кори Хайнос, Эдварда Чжоу, Франко Апарисио, Джинны Хан, Оливии Тер, Спенсера Лейна, а также Эеверли и Алидии Ливингстон. Им было от 11 до 16 лет.

Напомним, пассажирский самолёт и военный вертолёт Black Hawk столкнулись у вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана 29 января. Лайнер заходил на посадку, а вертолёт выполнял учебный полёт. После столкновения оба воздушных судна рухнули в реку Потомак.

В авиакатастрофе погибли 67 человек. На борту разбившегося самолёта были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призёр чемпионата СССР Инна Волянская.