Обновлённой информацией о паводковой ситуации в Акмолинской области, поделились в ДЧС региона, передаёт BaigeNews.kz.

Для предотвращения образования заторов на водоёмах в 12 районах проведены взрывные работы, израсходовано 3,5 тонны взрывчатки на площади 25 149 квадратных метров.

"Имеют место 11 переливов через автодороги. С начала развёртывания штаба в регионе откачано 100 тысяч кубических метров воды, укреплено 222 метра дамб и обвалований, уложены более 17 тысяч мешкотар, очищено почти 66 километров арычной системы. Задействованы 836 человек, 518 единиц техники, 48 мотопомп и пять плавсредств. Это подразделения ЧС, силы МИО, территориальной обороны, войсковых частей и полиции", - уточнили в ДЧС.