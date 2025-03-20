  • 20 Марта, 20:46
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11 дорог залило водой в Акмолинской области

В противопаводковых мероприятиях задействованы 836 человек и 518 единиц техники.

Сегодня, 20:20
АВТОР
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ДЧС Акмолинской области Сегодня, 20:20
Сегодня, 20:20
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Фото: ДЧС Акмолинской области

Обновлённой информацией о паводковой ситуации в Акмолинской области, поделились в ДЧС региона, передаёт BaigeNews.kz.

Для предотвращения образования заторов на водоёмах в 12 районах проведены взрывные работы, израсходовано 3,5 тонны взрывчатки на площади 25 149 квадратных метров.

"Имеют место 11 переливов через автодороги. С начала развёртывания штаба в регионе откачано 100 тысяч кубических метров воды, укреплено 222 метра дамб и обвалований, уложены более 17 тысяч мешкотар, очищено почти 66 километров арычной системы. Задействованы 836 человек, 518 единиц техники, 48 мотопомп и пять плавсредств. Это подразделения ЧС, силы МИО, территориальной обороны, войсковых частей и полиции", - уточнили в ДЧС.

Благодаря принятым мерам в ряде случаев удалось избежать ухудшения обстановки.

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