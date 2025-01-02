11 человек вызволили из снежного плена в Актюбинской области
Людей спасали на вездеходе Трэкол.
Вчера, 22:47
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Вчера, 22:47Вчера, 22:47
169Фото: МЧС РК
В Актюбинской области сотрудники МЧС спасли из снежного плена 11 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
В Хромтауском районе на автодороге местного значения две Газели с людьми застряли в снежном заносе. Преодолев сложный участок дороги на вездеходе Трэкол, спасатели доставили 11 человек, в том числе 5 детей в кемпинг "Далэс" Хромтау. В медицинской помощи они не нуждались.
"Большое спасибо сотрудникам ЧС. Мы с детьми замёрзли, они приехали и сразу же привезли нас в пункт обогрева. Большое спасибо", - сказала одна из пассажирок микроавтобуса.
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