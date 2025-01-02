В Актюбинской области сотрудники МЧС спасли из снежного плена 11 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В Хромтауском районе на автодороге местного значения две Газели с людьми застряли в снежном заносе. Преодолев сложный участок дороги на вездеходе Трэкол, спасатели доставили 11 человек, в том числе 5 детей в кемпинг "Далэс" Хромтау. В медицинской помощи они не нуждались.