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11 человек вызволили из снежного плена в Актюбинской области

Людей спасали на вездеходе Трэкол.

Вчера, 22:47
АВТОР
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МЧС РК Вчера, 22:47
Вчера, 22:47
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Фото: МЧС РК

В Актюбинской области сотрудники МЧС спасли из снежного плена 11 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

В Хромтауском районе на автодороге местного значения две Газели с людьми застряли в снежном заносе. Преодолев сложный участок дороги на вездеходе Трэкол, спасатели доставили 11 человек, в том числе 5 детей в кемпинг "Далэс" Хромтау. В медицинской помощи  они не нуждались.

"Большое спасибо сотрудникам ЧС. Мы с детьми замёрзли, они приехали и сразу же привезли нас в пункт обогрева. Большое спасибо", - сказала одна из пассажирок микроавтобуса.

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