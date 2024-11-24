11 человек пришлось эвакуировать из-за пожара в шахте лифта в Павлодаре

В Павлодаре спасатели эвакуировали 11 человек из задымленной зоны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В Павлодаре по улице Малайсары Батыра в десятиэтажном жилом доме в лифтовой шахте произошло горение мусора. Сотрудники МЧС из задымленной зоны по лестничному маршу эвакуировали 11 человек, из них трое детей", — говорится в сообщении.

Пожар был оперативно потушен. Пострадавших нет.