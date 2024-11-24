11 человек пришлось эвакуировать из-за пожара в шахте лифта в Павлодаре
В том числе спасены трое детей.
Сегодня, 16:14
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Сегодня, 16:14Сегодня, 16:14
158Фото: culture.ru
В Павлодаре спасатели эвакуировали 11 человек из задымленной зоны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В Павлодаре по улице Малайсары Батыра в десятиэтажном жилом доме в лифтовой шахте произошло горение мусора. Сотрудники МЧС из задымленной зоны по лестничному маршу эвакуировали 11 человек, из них трое детей", — говорится в сообщении.
Пожар был оперативно потушен. Пострадавших нет.
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