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11 человек пострадали в ДТП на трассе в Карагандинской области

Сегодня, 20:55
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:55
Сегодня, 20:55
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Фото: МЧС РК

На 621 километре трассы Алматы-Екатеринбург произошло крупное ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Медицинские работники трассового медико-спасательного пункта "Балхаш" филиала Центра медицины катастроф МЧС РК выехали по вызову на ДТП. 11 пострадавшим оказана медицинская помощь, один ребенок госпитализирован в больницу города Балхаш", — сообщили в МЧС.

Фото: МЧС РК

 

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