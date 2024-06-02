11 человек пострадали в ДТП на трассе в Карагандинской области
Сегодня, 20:55
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Сегодня, 20:55Сегодня, 20:55
95Фото: МЧС РК
На 621 километре трассы Алматы-Екатеринбург произошло крупное ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Медицинские работники трассового медико-спасательного пункта "Балхаш" филиала Центра медицины катастроф МЧС РК выехали по вызову на ДТП. 11 пострадавшим оказана медицинская помощь, один ребенок госпитализирован в больницу города Балхаш", — сообщили в МЧС.
Фото: МЧС РК
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