  • 19 Декабря, 09:03
  • BAIGENEWS

11 человек погибли в подожженном караоке-клубе во Вьетнаме

Полиция задержала подозреваемого в поджоге.

Сегодня, 08:36
АВТОР
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Global Look Press/Tino Plunert Сегодня, 08:36
Сегодня, 08:36
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Фото: Global Look Press/Tino Plunert

В Ханое мужчина поджёг 3-этажный караоке-клуб после ссоры с персоналом, погибло 11 человек, еще семь пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters со ссылкой на местную полицию.

"11 человек погибли в результате пожара в кафе в Ханое в среду вечером", — говорится в сообщении полиции.

Отметим, полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге заведения. Мужчина признался в том, что пытался разжечь огонь на первом этаже бара при помощи бензина.

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