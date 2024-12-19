11 человек погибли в подожженном караоке-клубе во Вьетнаме
Полиция задержала подозреваемого в поджоге.
Сегодня, 08:36
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Сегодня, 08:36Сегодня, 08:36
64Фото: Global Look Press/Tino Plunert
В Ханое мужчина поджёг 3-этажный караоке-клуб после ссоры с персоналом, погибло 11 человек, еще семь пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters со ссылкой на местную полицию.
"11 человек погибли в результате пожара в кафе в Ханое в среду вечером", — говорится в сообщении полиции.
Отметим, полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге заведения. Мужчина признался в том, что пытался разжечь огонь на первом этаже бара при помощи бензина.
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