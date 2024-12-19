В Ханое мужчина поджёг 3-этажный караоке-клуб после ссоры с персоналом, погибло 11 человек, еще семь пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters со ссылкой на местную полицию.

"11 человек погибли в результате пожара в кафе в Ханое в среду вечером", — говорится в сообщении полиции.

Отметим, полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге заведения. Мужчина признался в том, что пытался разжечь огонь на первом этаже бара при помощи бензина.