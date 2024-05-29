11 человек на скамье подсудимых: суд вынес приговор по гибели студента в Щучинске

В Бурабайском районном суде Акмолинской области огласили приговор по одному их самых громких уголовных дел – гибели студента Романа Бодагова. Тело 19-летнего студента Технического колледжа в ночь на 6 октября прошлого года нашли на железнодорожных путях. В доведении до самоубийства суд признал виновными двоих человек и приговорил к 4 и 5 годам тюрьмы. Подробности в материале корреспондента BaigeNews.kz.

11 подсудимых и 12 потерпевших

Это уголовное дело – не только резонансное, но и масштабное. Приговор судья Асель Абимуратова зачитывала целых 38 минут. На скамье подсудимых 11 человек, они подозревались в вымогательстве, хулиганстве, доведении до самоубийства. Последний эпизод – самый трагический и самый громкий. К слову, по мнению общественности, дело о гибели студента нужно было разбирать в отдельном судопроизводстве. Отметим, в доведении до самоубийства обвинялись два человека – А. и Н., обоим также вменялось вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору неоднократно.

Суд признал А и Н. виновными по пунктам 2, 3 части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Казахстана (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору неоднократно) и по пункту 3 части 2 статьи 105 УК (доведение до самоубийства группой лиц по предварительному сговору).

А. окончательно назначено – по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строго наказания более строгим – наказание в виде пяти лет лишения свободы. Н. – по совокупности путем поглощения менее строгого наказания более строгим – четыре года исправительной колонии. При этом суд учёл смягчающее обстоятельство – наличие малолетнего ребёнка.

"Спасибо казахстанцам за резонанс и поддержку!"

Потерпевшей стороной признан старший брат погибшего Евгений Бодагов, моральный вред молодой человек оценил в 5 млн тенге.

Суд приговорил взыскать солидарно с А. и Н. в пользу потерпевшего материальный ущерб в размере 210 тысяч, компенсацию морального вреда – 2 миллиона и представительские расходы, то есть расходы на услуги адвоката, – 1,4 миллиона тенге.

За потерпевшим также остаётся право взыскать расходы на погребение. Это значит, что Евгений Бодагов позднее может подать иск на их возмещение уже в гражданском порядке после вступления приговора в законную силу.

Сам Евгений в интервью корреспонденту поделился, что приговор семью устроил.

"Я согласен с приговором суда. Мы отстояли честь и достоинство погибшего брата. Надеемся, что теперь его душа будет спокойна. Хочу поблагодарить общественность, каждого казахстанца за поддержку и мощный резонанс, который Вы своим единодушным осуждением произошедшего придали нашему горю. Это придавало нам сил и веры в справедливый исход. Благодарим президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за то, что услышал просьбу матери и взял дело на личный контроль. Надеюсь, что теперь подростки и молодёжь города Щучинска будет в безопасности. Что подобные трагедии никогда больше не повторятся в нашем городе", – поделился брат погибшего студента.

"Непризнание вины – это способ защиты"

Ещё девять подсудимых обвинялись в хулиганстве и вымогательстве, все они – ребята из города Щучинска. Потерпевших, к слову, 12. В деле варьируют денежные суммы до 500 тысяч тенге, в сумме они составили 1 млн 140 тысяч. Сразу отметим, что несовершеннолетнего подсудимого суд освободил в зале суда.

"Учитывая, что несовершеннолетний подсудимый примирился с потерпевшим, уголовное дело в отношении него прекращено, а сам он освобождён от уголовной ответственности. Также в ходе судебного следствия потерпевший направил заявление об отказе от иска, суд принял его и прекратил производство по гражданскому иску", – пояснила судья Асель Абимуратова.

В отношении других подсудимых был вынесен обвинительный акт. Пять подсудимых (не считая А. и Н.) также получили сроки от четырёх до пяти лет, ещё трое – К., С. и Т. – ограничение свободы сроками на пять, 4,7 и четыре года.

"Несмотря на непризнание вины большей частью подсудимых, суд пришёл к выводу, что их вина была доказана показаниями потерпевших, свидетелей и другими материалами дела, исследованными в ходе судебного заседания. Показания подсудимых о непричастности к содеянному по эпизодам обвинения суд расценивает как способ защиты и желание облегчить своё положение", – прокомментировала судья.

При назначении наказания суд учитывал смягчающие обстоятельства подсудимых. Так, трое имеют малолетних детей, а один полностью признал вину и сделал чистосердечное признание.

Отягчающих обстоятельств суд не установил.

"При назначении наказания в виду ограничения свободы суд признал, что они ранее к уголовной ответственности не привлекались, а также у некоторых наличие малолетних детей", – дополнила А. Абимуратова.

При совершении злостного нарушения ограничение свободы заменят на лишение из расчёта – один к одному.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток.

BaigeNews.kz. снял серию репортажей о том, что вымогательство стало огромной социальной проблемой в Щучинске. Молодые ребята, под угрозами физической расправы, вынуждены были передавать обидчикам деньги, сотовые телефоны, оформлять экспресс-кредиты. Ранее мы освещали судебный процесс, в котором подсудимые получили реальные сроки. Апофеозом происходящего в курортном городке стали огнестрельные ранения и гибель Романа Бодагова.

Фото Асель Турар.