  • 30 Октября, 16:33
  • BAIGENEWS

11 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Шымкенте

Сегодня, 15:27
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 15:27
Сегодня, 15:27
116
Фото: akorda.kz

В Шымкенте при пожаре спасено и эвакуировано 11 человек, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в пятиэтажном жилом доме на улице Мангельдина. В подъезде загорелись провода.

Силами МЧС эвакуировано 11 человек, из них двое детей. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет, причину происшествия устанавливают.

 

Самое читаемое

Наверх