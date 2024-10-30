11 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Шымкенте

В Шымкенте при пожаре спасено и эвакуировано 11 человек, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в пятиэтажном жилом доме на улице Мангельдина. В подъезде загорелись провода.

Силами МЧС эвакуировано 11 человек, из них двое детей. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет, причину происшествия устанавливают.