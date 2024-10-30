11 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Шымкенте
Сегодня, 15:27
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Сегодня, 15:27Сегодня, 15:27
116Фото: akorda.kz
В Шымкенте при пожаре спасено и эвакуировано 11 человек, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло в пятиэтажном жилом доме на улице Мангельдина. В подъезде загорелись провода.
Силами МЧС эвакуировано 11 человек, из них двое детей. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет, причину происшествия устанавливают.
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