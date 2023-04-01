11 человек эвакуировали из горящего дома в Усть-Каменогорске

Фото: ДЧС ВКО

31 марта в Усть-Каменогорске по улице Астана произошел пожар в пятиэтажке. На третьем этаже огнем была охвачена квартира, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС ВКО, незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники ДЧС ВКО. В горящей квартире никого не было. Звеном газодымозащитной службы при проведении разведки в подъезде была обнаружена пожилая женщина, ей помог выйти помощник начальника Специализированного отряда ДЧС ВКО, Нуртас Нурсеитов. Одновременно из квартир дома эвакуированы 10 человек, которых пожарные разместили в теплом автомобиле "Вахта".

В квартире, в помещении зала горела мебель, личные вещи, а также огонь охватил балкон и частично обшивку балкона соседей. Оперативными действиями спасателей пожар ликвидирован на общей площади 33 кв.м.

Всего в ликвидации были задействованы 15 человек личного состава ДЧС ВКО и 5 единиц техники.