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  • 11 человек эвакуировали из горящего дома в Усть-Каменогорске
ДЧС ВКО Сегодня, 01:23
184
Сегодня, 01:23
184
Фото: ДЧС ВКО

11 человек эвакуировали из горящего дома в Усть-Каменогорске

31 марта в Усть-Каменогорске по улице Астана произошел пожар в пятиэтажке. На третьем этаже огнем была охвачена квартира, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС ВКО, незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники ДЧС ВКО. В горящей квартире никого не было. Звеном газодымозащитной службы при проведении разведки в подъезде была обнаружена пожилая женщина, ей помог выйти помощник начальника Специализированного отряда ДЧС ВКО, Нуртас Нурсеитов. Одновременно из квартир дома эвакуированы 10 человек, которых пожарные разместили в теплом автомобиле "Вахта".

В квартире, в помещении зала  горела мебель, личные вещи, а также  огонь охватил балкон и частично  обшивку балкона соседей. Оперативными действиями спасателей  пожар ликвидирован на общей площади 33 кв.м.

Всего в ликвидации были задействованы 15 человек личного состава ДЧС ВКО  и  5 единиц техники.

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Сегодня, 01:23
184
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