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11 человек эвакуировали из горящего дома в Актобе

Сегодня, 08:08
АВТОР
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olshanka.ru Сегодня, 08:08
Сегодня, 08:08
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Фото: olshanka.ru

В Актобе горел многоэтажный дом, пожарные эвакуировали 11 человек, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС РК.

"В 4:06 в 12 микрорайоне в девятиэтажном многоквартирном жилом доме, в квартире на восьмом этаже произошло горение мебели. Силами ДЧС с верхних этажей по лестничному маршу эвакуировано 11 человек, в том числе 3 детей", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали, никто не пострадал. Предварительная причина пожара - короткое замыкание проводов электрощите.

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