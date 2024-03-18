11 человек эвакуировали из горящего дома в Актобе

В Актобе горел многоэтажный дом, пожарные эвакуировали 11 человек, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС РК.

"В 4:06 в 12 микрорайоне в девятиэтажном многоквартирном жилом доме, в квартире на восьмом этаже произошло горение мебели. Силами ДЧС с верхних этажей по лестничному маршу эвакуировано 11 человек, в том числе 3 детей", - говорится в сообщении.